São Paulo acerta contratação de centroavante Facundo Milán

Atleta do Defensor do Uruguai, de 20 anos, é um dos reforços do Tricolor para a base

O São Paulo acertou a contratação de Facundo Milán, do Defensor, do Uruguai. A negociação foi publicada inicialmente por uma rádio uruguaia e confirmada pela Goal. O clube de Montevidéu posteriormente já anunciou o acerto. O atacante de 20 anos atua no mesmo time onde Gonzalo Carneiro jogou antes de se transferir ao Morumbi.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Milán já era monitorado há meses pelo Tricolor e a princípio reforça o time Sub-20. Caso seja aprovado, pode ser aproveitado entre os profissionais. O técnico Alex e diretor-executivo das categorias de base Marcos Biasotto validaram a contratação.

Facundo Milán no seguirá en Defensor Sporting y continuará su carrera en el @SaoPauloFC 🇧🇷



¡𝙈𝙪𝙘𝙝𝙖 𝙨𝙪𝙚𝙧𝙩𝙚 @MilanFacundo! 💪🏽



🔗 https://t.co/nX0ejBd54j pic.twitter.com/Rd6MYIAjWD — Defensor Sporting (@DefensorSp) May 21, 2021

O uruguaio não é o único alvo na mira do São Paulo. Há outros nomes também em análise. A intenção do clube é fechar um reforço para o ataque nos próximos dias.

O desejo é buscar um jogador que faça bem o trabalho de pivô e tenha bom posicionamento de área. A busca é por um reforço que seja uma alternativa a Pablo.

Na última quinta-feira, o camisa 9 foi o centroavante titular do São Paulo no empate sem gols com o Palmeiras, no Allianz Parque. Luciano e Éder, com problemas musculares, foram desfalques. A ideia é justamente reforçar o setor para ter mais uma opção de ataque.