São Paulo quer contratar centroavante e analisa nomes no mercado da bola

Tricolor avalia novo jogador da posição com característica de camisa 9, mas vê mercado difícil. Ideia é tentar oportunidade ou reforço por empréstimo

O São Paulo quer contratar um novo centroavante e busca um reforço da posição para o elenco. O departamento de futebol procura um jogador com características de camisa 9, que faça o trabalho de pivô, chegue a área e tenha bom posicionamento. O clube mapeia nomes no mercado da bola e neste momento há uma lista com atletas sendo avaliados internamente.

Em dificuldade financeira, o São Paulo busca oportunidades de negócio, como atletas em fim de contrato, ou por empréstimo. Foi justamente desse jeito que o clube contratou a maioria dos reforços, com exceção de Orejuela. A ideia é contratar dentro da realidade de caixa do clube. Por isso, invesitr na compra definitiva de direitos econômicos não deve ser o caminho. A visão nos bastidores é de que o mercado está difícil.

No atual elenco do técnico Hernán Crespo Pablo é o centroavante titular. O desejo é ter mais um jogador desse tipo no setor. Luciano tem características de sair mais da área e buscar o jogo, enquanto Éder é visto como um atacante de estilo diferente. Éder e Luciano, aliás, tiveram problemas musculares recentemente.

Finalista do Paulistão, o São Paulo contratou para esta temporada seis jogadores até agora: Bruno Rodrigues (empréstimo), Orejuela (compra), Éder (livre), Miranda (livre), Benítez (empréstimo) e William (acertou apenas pelos salários).