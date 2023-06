São José x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São José e Corinthians se enfrentam na tarde desta quinta-feira (29), a partir das 17h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela sétima rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming, e do canal do Paulistão, no YouTube.

Embalado com nove vitórias consecutivas na temporada, o Corinthians volta as atenções para a disputa do Campeonato Paulista após eliminar o Cruzeiro por 4 a 2 e avançar à semifinal do Brasileirão feminino. No estadual, com 19 pontos, o Timão briga pela liderança após seis vitórias e um empate nos primeiros sete jogos disputados.

Do outro lado, o São José, em sexto lugar, com 11 pontos, vem de uma derrota para o Palmeiras por 3 a 0 e um empate sem gols com Realidade Jovem. Até aqui, a equipe soma três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

São José feminino: Letícia Marques; Suyane, Bruna Amarante, Juju, Alessandra Rato, Lora Capanema, Tefinha, Margareth, Dandara, Bruna Marques e Mariana Andrade. Técnico: Adilson Galdino.

Corinthians feminino: Mary; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Tamires, Yasmin, Diany, Juliana Ferreira, Victória Albuquerque, Mariza, Millene e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.

Desfalques

São José

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?