Santos x Vasco: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Em duelo direto contra o rebaixamento, equipes entram em campo neste domingo (1); veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, o Santos recebe o Vasco na noite deste domingo (1), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto Paraná e Minais Gerais), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view, com narração de Everaldo Marques e comentários de Ricardinho e Roger Flores (veja a programação completa aqui).

Depois de duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Santos venceu o Bahia por 2 a 1 e agora volta a campo podendo deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória. Com 24 pontos, o Peixe está a dois pontos do Vasco, que está em 15º.

Do outro lado, o Vasco, embalado com três vitórias consecutivas, chega para mais um confronto decisivo na temporada. Com 26 pontos, a equipe deixou a zona de rebaixamento na última rodada, quando venceu o América-MG por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

"O grupo vinha desconfortável com a situação que estávamos vivendo. Nosso objetivo sempre foi buscar a saída dessa situação. Sabemos que temos muito campeonato pela frente e temos de continuar fazendo como nessas últimas rodadas. Contra o Santos, sabemos que será mais um jogo muito difícil. Mas temos de encarar como temos feito, jogo a jogo, como uma final", afirmou Léo Jardim.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em 104 jogos disputados, o Santos soma 37 vitórias, contra 34 do Vasco, além de 32 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Peixe venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

Vasco: Léo Jardim, Puma, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Payet, Rossi e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Santos

Mendoza segue fora.

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?