Santos, PSG e Liverpool: quem são os destaques da Copa do Mundo Sub-17?

Confira os principais nomes dos semifinalistas Brasil, França, Holanda e México, que ainda lutam pelo título mundial da categoria

A está chegando em seus últimos jogos. As semifinais já estão definidas:

x - quinta-feira, às 16h30, no Bezerrão;

x - quinta-feira, às 20h, no Bezerrão.

Quem são os jovens que são destaques nos semifinalistas?

Brasil

Talles Magno era o nome mais conhecido do elenco da seleção sub-17. Mas a lesão do atacante do o tirou da competição ainda nas oitavas de final. Porém, outros meninos estão assumindo o papel de protagonistas da equipe, que está 100% no torneio.

Kaio Jorge já estreou profissionalmente pelo . Com as ausências de Reinier (não foi liberado pelo ) e Talles Magno, ele assumiu a responsabilidade no comando do ataque. Já marcou três gols e deu uma assistência na .

João Peglow é uma das promessas do e após o começo arrasador no Mundial sub-17, já se fala em promover o garoto ao time de cima. sua multa é de R$ 266 milhões. Ele assumiu a camisa 10 após o corte de Reinier e já fez três gols, um deles o que classificou o Brasil para semifinal.

Destaque também para Gabriel Verón, do , com dois gols e duas assistências no torneio. Na defesa, Matheus Donelli, do , sofreu apenas três gols na competição.

França

A França tem dois grandes destaques nesta Copa do Mundo: Nathanaël Mbuku e Adil Aouchiche.

Mbuku é o vice-artilheiro do Mundial, com quatro gols em quatro partidas. Ele ainda deu uma assistência. O jovem já está integrado no elenco profissional do e foi titular da equipe no jogo contra o , na .

PSG, inclusive, é o time de Aouchiche. O meio-campista se destacou na base pelo seu faro artilheiro, mas nesta Copa do Mundo ele se especializou em dar passes para seus companheiros: já são seis assistências na competição, líder isolado neste quesito.

Holanda

Sontje Hansen não é um dos jogadores mais conhecidos da nova geração holandesa, mas ele é um forte candidato à Bola de Ouro desta Copa do Mundo sub-17. Ele marcou seis gols dos 12 gols da Holanda e deu passe para três tentos. Ou seja, ele participou diretamente de 75% dos gols de seu país.

Autor de um dos gols na vitória por 4 a 1 sobre o , o lateral dierito Ki-Jana Hoever também é um dos destaques da Holanda. Ele fez parte do time do na pré-temporada, já estreou e marcou gol na e deve, aos poucos, ganhar mais chances com Jürgen Klopp.

México

Efraín Álvarez é o nome do México na Copa do Mundo Sub-17. Com três gols e duas assistências, ele é um dos responsáveis por colocar os mexicanos na semifinal do Mundial. O atacante já é titular do LA Galaxy, dos EUA, e fez 18 jogos na . Foi descrito por Zlatan Ibrahimovic como o "melhor talento na MLS".