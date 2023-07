Santos x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Equipes estreiam nesta quinta-feira (6), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Palmeiras se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), na Vila Belmiro, em Santos, a partir das 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de empatar com o Rio Claro sem gols na última rodada do Paulistão sub-17, o Santos volta as atenções para a estreia do Brasileirão sub-17. O primeiro desafio é contra o embalado Palmeiras, que goleou o Araçatuba por 5 a 0 no torneio estadual.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma sete vitórias, contra duas do Santos, além de um empate. No último encontro válido pelo Paulistão sub-17 2022, o Verdão venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Santos sub-17: Jackson, Pedro Hian, João Pedro Chermont, João Paulo, Lenin, Kenay, Murillo, Matheus Xavier, João Victor, Rodrigo Cezar, Luís Gustavo.

Palmeiras sub-17: Luiz Felipe Sá, Luis Benedetti, João Paulo, Kauã Moraes, Uberaba, Vitor, Rafael Coutinho, Luis Arthur, Kauan Vitor , Luighi, Marcio Vitor.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?