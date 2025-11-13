Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do 21º jogo de Neymar no Brasileirão 2025

Com os ingressos esgotados, Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Santos volta a campo pressionado em busca de recuperação. Sem vencer há cinco rodadas, com três derrotas e dois empates, o Peixe pode deixar o Z-4 em caso de vitória. No momento, ocupa a 17ª posição, com 33 pontos, dois a menos que o Vitória, primeira equipe fora da zona. Para o clássico, o técnico Juan Pablo Vojvoda contará com o retorno de Mayke, que cumpriu suspensão na derrota por 3 a 2 para o Flamengo.

Após a polêmica no jogo contra o Flamengo, quando se irritou com jogadores e membros da comissão técnica, Neymar deve seguir normalmente como titular e capitão da equipe.

Por outro lado, o Palmeiras segue na briga pelo título do Brasileirão. Na liderança, empatado com o Flamengo, ambos com 68 pontos, o Verdão vem de derrota por 2 a 1 para o Mirassol na última rodada. Com uma longa lista de desfalques, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo uma equipe alternativa.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo (Adonis Frías), Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo (Gabriel Bontempo); Barreal, Neymar e Robinho Jr. (Guilherme).

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López.

Desfalques

Santos

Alexis Duarte foi convocado para a seleção paraguaia e está fora.

Palmeiras

Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque estão com suas respectivas seleções, enquanto Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho estão machucados. Allan e Andreas Pereira cumprem suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 15 de novembro de 2025

sábado, 15 de novembro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

