Brasileirão
team-logoSantos
team-logoPalmeiras
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do 21º jogo de Neymar no Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (15), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com os ingressos esgotados, Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Santos volta a campo pressionado em busca de recuperação. Sem vencer há cinco rodadas, com três derrotas e dois empates, o Peixe pode deixar o Z-4 em caso de vitória. No momento, ocupa a 17ª posição, com 33 pontos, dois a menos que o Vitória, primeira equipe fora da zona. Para o clássico, o técnico Juan Pablo Vojvoda contará com o retorno de Mayke, que cumpriu suspensão na derrota por 3 a 2 para o Flamengo.

Após a polêmica no jogo contra o Flamengo, quando se irritou com jogadores e membros da comissão técnica, Neymar deve seguir normalmente como titular e capitão da equipe.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Brasileirão
Juventude crest
Juventude
JUV
Santos crest
Santos
SAN

Por outro lado, o Palmeiras segue na briga pelo título do Brasileirão. Na liderança, empatado com o Flamengo, ambos com 68 pontos, o Verdão vem de derrota por 2 a 1 para o Mirassol na última rodada. Com uma longa lista de desfalques, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo uma equipe alternativa.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo (Adonis Frías), Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo (Gabriel Bontempo); Barreal, Neymar e Robinho Jr. (Guilherme). 

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López.

Escalações de Santos x Palmeiras

SantosHome team crest

4-3-3

Formação

3-4-2-1

Home team crestSEP
77
G. Brazao
33
Souza
27
Ze Ivaldo
18
Igor Vinicius
98
A. Frias
5
J. Schmidt
15
Willian Arao
6
Ze Rafael
22
A. Barreal
10
Neymar
11
Guilherme Augusto
1
C. Miguel
13
Micael
3
B. Fuchs
26
M. Cerqueira
5
A. Moreno
12
Khellven
18
Mauricio
6
Jefte
23
R. Veiga
7
F. Anderson
11
B. Rodrigues

3-4-2-1

SEPAway team crest

SAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Vojvoda

SEP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira

Desfalques

Santos

Alexis Duarte foi convocado para a seleção paraguaia e está fora.

Palmeiras

Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque estão com suas respectivas seleções, enquanto Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho estão machucados. Allan e Andreas Pereira cumprem suspensão.

Quando é?

  • Data: sábado, 15 de novembro de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro - Santos, SP 

Retrospecto recente

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

SAN

Outros

SEP

1

0

Empate

4

Vitórias

3

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0