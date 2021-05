Atlético rejeita consultas do Santos por empréstimos de Gabriel e Nathan

Zagueiro está nos planos do técnico Cuca, e Galo espera maior retorno do meia após sua contratação junto ao Chelsea

Alvos do Santos, o zagueiro Gabriel e o meia Nathan vão permanecer no Atlético-MG. Nos últimos dias, o time mineiro recebeu sondagem do Peixe sobre a possibilidade de empréstimos dos atletas, mas sequer abriu negociações. De acordo com a apuração da Goal, o Galo não quer liberar nenhum atleta do atual elenco por empréstimo, e sim se chegarem propostas financeiramente interessantes para vendas em definitivo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Gabriel foi titular na partida da última quarta-feira (26), diante do Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, e está nos planos do técnico Cuca. A diretoria do Atlético-MG sabe que necessita de opções na defesa já que o paraguaio Júnior Alonso, titular absoluto da equipe, será desfalque por diversas vezes na temporada em função da disputa de Eliminatórias para a Copa do Mundo e Copa América por sua seleção.

Outra situação é a possível transferência de Igor Rabello na janela do meio do ano. Destaque nos últimos jogos, o defensor chama atenção do mercado europeu. Recentemente, Rabello, que tem ascendência portuguesa, conseguiu passaporte comunitário, fato que facilita uma negociação para o Velho Continente.

Dessa maneira, o Galo não pretende liberar Gabriel por empréstimo, e inclusive está em busca de zagueiro no mercado por causa da maratona de jogos na temporada. Por enquanto, o clube ainda não definiu nome.

Gabriel, de 26 anos, foi revelado pelas categorias de base do Atlético-MG. Em 2019, o jogador foi emprestado ao Botafogo-RJ e teve destaque. No ano seguinte, a diretoria do Galo solicitou seu retorno para reintegrar o elenco principal.

Já o meio-campista Nathan, de 25 anos, vem sendo pouco utilizado pelo técnico Cuca até aqui na temporada. Mas, como o Atlético-MG investiu três milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) para adquirir os direitos econômicos do atleta junto ao Chelsea na última temporada. Ou seja, o clube só estaria disposto a vendê-lo em definitivo e um empréstimo, agora, está fora de questão.

Mais artigos abaixo

Conhecido por boa técnica e versatilidade, Nathan foi um dos destaques no início do Brasileirão 2020 quando o Atlético-MG era comandado por Jorge Sampaoli, mas, depois de uma lesão muscular, não conseguiu manter o desempenho e perdeu espaço.

Com a chegada do argentino Nacho Fernandez, a concorrência no meio-campo atleticano está bastante acirrada. Além de Nathan, Cuca conta com Jair, Allan, Alan Franco, Tchê Tchê, Hyoran e Zaracho.