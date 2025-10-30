+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoSantos
team-logoFortaleza
Mounique Vilela

Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Fortaleza se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após ser derrotado pelo Vitória por 1 a 0 e empatar com o Botafogo por 2 a 2, o Santos busca a recuperação no Brasileirão. Na luta contra o rebaixamento, o Peixe ocupa a 16ª posição, com 32 pontos, um a mais que o Vitória, equipe que abre o Z-4. Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue sem contar com Neymar, lesionado. 

Por outro lado, o Fortaleza aparece em 18º lugar, com 27 pontos e um jogo a menos disputado no Brasileirão. Em 29 jogos, acumula sete vitórias, seis empates e 16 derrotas. Aproveitamento de 31%. Na última rodada, o Leão do Pici venceu o Flamengo por 1 a 0.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal, Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo), Lautaro Díaz.

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha, Pochettino (Lucas Crispim); Herrera, Bareiro (Lucero), Breno Lopes.

Escalações de Santos x Fortaleza

SantosHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-2

Home team crestFOR
77
G. Brazao
98
A. Frias
18
Igor Vinicius
14
Luan Peres
31
G. Escobar
5
J. Schmidt
6
Ze Rafael
29
V. Hugo
22
A. Barreal
32
B. Rollheiser
19
L. Diaz
12
Brenno
14
E. Mancuso
33
E. Britez
6
B. Pacheco
3
G. Avila
80
J. Herrera
7
T. Pochettino
88
L. Sasha
30
Pierre
26
B. Lopes
27
A. Bareiro

4-4-2

FORAway team crest

SAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Vojvoda

FOR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Palermo

Desfalques

Santos

Souza está suspenso.

Fortaleza

João Ricardo, Benevenuto, Matheus Pereira e Allanzinho estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: sábado, 01 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro - Santos,SP 

Retrospecto recente

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

FOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma oito vitórias, contra cinco do Fortaleza, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Peixe venceu por 3 a 2.

SAN

Outros

FOR

1

1

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

0