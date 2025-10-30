Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Santos e Fortaleza se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após ser derrotado pelo Vitória por 1 a 0 e empatar com o Botafogo por 2 a 2, o Santos busca a recuperação no Brasileirão. Na luta contra o rebaixamento, o Peixe ocupa a 16ª posição, com 32 pontos, um a mais que o Vitória, equipe que abre o Z-4. Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue sem contar com Neymar, lesionado.

Por outro lado, o Fortaleza aparece em 18º lugar, com 27 pontos e um jogo a menos disputado no Brasileirão. Em 29 jogos, acumula sete vitórias, seis empates e 16 derrotas. Aproveitamento de 31%. Na última rodada, o Leão do Pici venceu o Flamengo por 1 a 0.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal, Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo), Lautaro Díaz.

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha, Pochettino (Lucas Crispim); Herrera, Bareiro (Lucero), Breno Lopes.

Desfalques

Santos

Souza está suspenso.

Fortaleza

João Ricardo, Benevenuto, Matheus Pereira e Allanzinho estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 01 de novembro de 2025

sábado, 01 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos,SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma oito vitórias, contra cinco do Fortaleza, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Peixe venceu por 3 a 2.

Classificação

