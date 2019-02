Santos: fora dos planos, Eduardo Sasha pode ser opção no Botafogo

Site indica, porém, que o alto salário do atacante pode dificultar empréstimo

Fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, Eduardo Sasha está na mira do Botafogo, mas de acordo com o 'Gazeta Press', o Santos vem encontrando dificuldades em emprestar o jogador.

O problema estaria no alto salário do atacante, que chega a quase R$ 300 mil mensais, além de alguns gatilhos e luvas diluídas.

Vale lembrar que Sasha chegou ao Santos por empréstimo em janeiro de 2018, e acabou comprado em abril. Seu contrato vale até dezembro de 2022.