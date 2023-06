Santos x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (25), pelo jogo de volta do mata-mata; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Flamengo se enfrentam na manhã deste domingo (25), a partir das 10h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. Como venceu a ida por 3 a 1, as Sereias da Vila podem perder por até um gol de diferença que, ainda assim, garante a vaga para a semifinal. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para RJ, Santos, SC, PR, MG, ES, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF), na TV aberta.

O Santos garantiu a classificação às quartas de final após encerrar a primeira fase em quarto lugar, com 32 pontos. Foram 10 vitórias, dois empates e três derrotas, com um aproveitamento 71%.

Do outro lado, o Flamengo, que precisa vencer por três ou mais gols para avançar no Brasileirão feminino, terminou a primeira fase em quinto lugar, com 31 pontos. Até agora, as Meninas da Gávea somam 10 vitórias, um empate e cinco derrotas no torneio nacional.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma sete vitórias, contra apenas duas do Flamengo, além de um empate. O último triunfo das Meninas da Gávea aconteceu em 2021, pela primeira fase do Brasileirão feminino.

Prováveis escalações

Santos feminino: Camila Rodrigues; Fabi Simões, Camila, Reina Bonta, Bia Menezes, Vitória Yaya, Brena, Giovanna Fernandes, Ketlen, Thaisinha, Cristiane. Técnico: Kleiton Lima.

Flamengo feminino: Bárbara; Rayanne, Daiane, Agustina e Monalisa; Thaisa, Leidiane, Duda e Darlene; Crivelari e Sole Jaimes. Técnico: Luis Andrade.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?