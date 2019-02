Santos ‘esquece’ brigas e brinca em aniversário de Neymar

Ao contrário do Barcelona, através das redes sociais, o Peixe desejou feliz aniversário ao ídolo

O casamento entre Santos e Neymar foi muito feliz enquanto durou, mas o divórcio em meio à polêmica transferência para o Barcelona deixou a relação estremecida durante um bom tempo. Entretanto, o tempo parece ter cicatrizado as feridas em ambos os lados e isso ficou evidente na mensagem de parabéns escrita nas redes sociais do Peixe para o atual craque do PSG.

Com o bom humor peculiar que tem dado o tom das postagens nas redes sociais, o Santos postou imagens de Neymar – que nesta terça faz 27 anos – ainda criança com a camisa do Alvinegro Praiano e citou a música “Evidências”.

E nessa loucura de dizer que não te quero

Vou negando as aparências

Disfarçando as evidências

Mas pra que viver fingindo

Se eu não posso enganar meu coração

Eu sei que te amo#ParabénsNeymar pic.twitter.com/7rbXYe87il — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 5 de fevereiro de 2019

"E nessa loucura de dizer que não te quero; Vou negando as aparências; Disfarçando as evidências; Mas pra que viver fingindo; Se eu não posso enganar meu coração; Eu sei que te amo", escreveu antes da hashtag #ParabensNeymar. O Barcelona, outro ex-clube que viu o brasileiro deixar de forma polêmica, não fez qualquer manifestação sobre Neymar.