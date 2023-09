Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Peixe volta a campo nesta quinta-feira (14), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (14), a partir das 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na luta contra o rebaixamento, com 21 pontos, o Santos volta a campo pressionado pela vitória após duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Diego Aguirre terá o retorno de Marcos Leonardo, que estava com a seleção olímpica.

Do outro lado, o Cruzeiro aparece no meio da tabela, com 26 pontos e um aproveitamento de 39%. Nos últimos oito jogos disputados, a Raposa registra três derrotas e cinco empates. Após a demissão de Pepa, Zé Ricardo foi anunciado e fará a sua estreia no comando da equipe.

Mais artigos abaixo

Em 75 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 30 vitórias, contra 25 do Santos, além de 20 empates. No último confronto válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023, a Raposa venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo, Joaquim, João Basso, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima (Nonato); Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Diego Aguirre.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Castan e Marlon; Jussa, Lucas Silva e Filipe Machado (Vital); Bruno Rodrigues, Arthur Gomes e Gilberto (Wesley). Técnico: Zé Ricardo.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Rafael Elias, o Papagaio, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Quando é?