Santos acerta venda de Kaiky ao Almería por 7 milhões de euros

Zagueiro embarca nesta segunda-feira (11) para a Espanha.

O Santos acertou a venda de Kaiky. O jovem zagueiro foi negociado com o Almería, da Espanha, e já viaja nesta segunda-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato com seu novo clube.

Como soube a GOAL, o negócio foi fechado por 7 milhões de euros (R$ 37,5 milhões, na cotação de hoje) mais bonificações por metas atingidas. O negócio foi informado pelo jornalista Ademir Quintino e confirmado.

O clube da Vila Belmiro, porém, só tem direito a 70% do total do montante. Sendo assim, o Peixe deve arrecadar somente R$ 26 milhões com a venda de uma das suas principais joias no mercado.

Pensando em conseguir mais dinheiro com Kaiky, o Santos, ao menos, conseguiu um acordo pensando em uma futura venda. O clube terá direito a 20% do valor que o Almería desembolsar.

Mesmo com 18 anos recém completados, Kaiky jogou 55 vezes entre os profissionais do Santos. O zagueiro era visto como uma das grandes promessas do clube, e, inclusive, entrou na lista dos elhores jogadores jovens de 2022.