Santa Cruz x Íbis ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), em duelo atrasado da nona rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

O Santa Cruz recebe o Íbis nesta terça-feira (28), no Estádio do Arruda, a partir das 20h30 (de Brasília), em duelo atrasado da nona rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Pernambucano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Na quinta posição, com 15 pontos, o Santa Cruz busca emplacar a segunda vitória consecutiva após bater o Central por 3 a 1 na última rodada, enquanto o Íbis segue na luta contra o rebaixamento. No momento, soma nove pontos e vem de três derrotas seguidas.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, o Íbis nunca venceu o adversário. Foram quatro vitórias do Santa Cruz, além de um empate. No último encontro, válido pelo Pernambucano de 2022, o Santa Cruz venceu por 3 a 0.

Prováveis e scalações

Íbis: Lucas Peixe; Kevin, Fabrício, Gabriel Santos, Celestino; Clebson, Jean Conca, Jailton, Wanderson, Índio; Thoni Brandão. Técnico: Rafael Santiago.

Santa Cruz: Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Vinicius ; Arthur, Anderson Paulista; Felipe Gedoz, Chiquinho, Lucas Silva e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Íbis

Sem desfalques confirmados.

Quando é?