Santa Cruz x Central ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela 12ª rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Santa Cruz e Central se enfrentam na tarde deste sábado (25), no Estádio do Arruda, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do DAZN, no streaming.

Eliminado da Copa do Nordeste, o Santa Cruz volta as atenções para o Pernambucano buscando a recuperação para se afastar do risco da zona de rebaixamento. Em nono, com 12 pontos, a equipe está a três do Íbis, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Central, em quinto, com 14 pontos, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos do Estadual. Quem vencer neste sábado segue com chances de garantir vaga na Série D.

"A gente sabe da importância desse jogo. É um momento decisivo. Nós temos as nossas pretensões, temos nossas dificuldades, isso é natural. O Santa também vem de uma necessidade muito grande. Mas, vamos procurar fazer nosso jogo. Vamos defender bem e as oportunidades vão surgir", afirmou o técnico Márcio Goiano.

Em 71 jogos disputados entre as equipes, o Santa Cruz registra ampla vantagem. São 37 vitórias, contra apenas 11 do Central, além de 23 empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Pernambucano de 2021, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis e scalações

Central: Alex; Edy, Áquila, Emerson e Adson; Natan, Fernando Pires, Douglas Carioca e Dhonata; Roninho e Leandro Costa.

Santa Cruz: Michael; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Marcus Vinícius; Baraka, Anderson Paulista; Felipe Gedoz, Chiquinho, Lucas Silva e Pipico.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Central

Sem desfalques confirmados.

Quando é?