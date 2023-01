Santa Cruz x Botafogo-PB ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (8), no Arruda; veja como acompanhar na TV

Santa Cruz e Botafogo-PB se enfrentam na noite deste domingo (8), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Alvalade, pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Último mata-mata da pré-Copa do Nordeste, o duelo vale vaga na fase de grupos de 2023. O Botafogo-PB chega na segunda fase das eliminatórias após a vitória sobre o Retrô nos pênaltis por 3 a 1 depois de empatar sem gols no tempo normal, enquanto o Santa Cruz eliminou o Caucaia por 2 a 0.

A melhor campanha do Botafogo-PB aconteceu na temporada de 2019, quando chegou à grande final do Nordestão, perdendo a decisão para o Fortaleza. Ao todo, participou de 18 das 19 edições do torneio.

Do outro lado, o Santa Cruz não consegue passar pela fase de grupos desde 2013. Até o momento, foram 16 participações na competição.

Prováveis escalações

Escalação do provável Santa Cruz: Matheus Inácio; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Ian Rodriguez; Daniel Pereira, Arthur, Lucas Silva e Anderson Ceará; Hugo Cabral e Michel Douglas.

Escalação do provável Botafogo-PB: Wallace, Lucas Mendes, Lucas Barboza, Daciel, Léo Campos, Evandro, Vitor Braga, Renatinho, Fumaça, Miullen e Leilson.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-PB

Não há desfalques confirmados.

Quando é?