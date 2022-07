Sampaoli decide deixar o Olympique de Marseille

Técnico argentino fica insatisfeito com a falta de reforços e deixa o clube francês

Insatisfeito coma falta de reforços de peso, conforme trouxe a GOAL, o técnico Jorge Sampaoli decidiu deixar o Olympique de Marseille. O argentino comunicou a decisão ao presidente Pablo Longoria e o clube francês já oficializou a saída do comandante.

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration.



👉 https://t.co/wTbzqlOvwc pic.twitter.com/uQGpW43hKP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

Sampaoli ainda tinha mais um ano de contrato com o Marseille e disputaria Champions League nesta temporada. A ideia do treinador era ter uma janela de transferências de impacto de olho na principal competição de clubes do mundo. O argentino queria deixar uma boa impressão e entende que para isso precisava dos seus reforços.

Mais artigos abaixo

O técnico chegou ao Marseille na temporada passada e teve muitos pedidos atendidos como a contratação do volante Gerson, ex-Flamengo. O clube francês desembolsou cerca de 25 milhões de euros pelo jogador. Outros nomes como Luan Peres, De La Fuente, Guendouzi, Leonardo Balerdi, Paul López, Pol Lirola também foram contratados.

Esta não é a primeira vez que Sampaoli passa por uma situação dessas. No Santos e especialmente no Atlético-MG, ele ficou conhecido por exigir muitos reforços e nunca dar-se por satisfeito. Quando dirigia o Galo, uma figurinha no whatsapp rivalizou com a imagem do técnico dizendo: "necesito 7 refuerzos más”.