Insatisfeito com a falta de reforços, Sampaoli não descarta deixar o Olympique de Marseille

Irritado, técnico espera por investimentos para deixar boa impressão na Champions League

A janela de transferências na França ainda nem abriu e Jorge Sampaoli já está insatisfeito com a postura do Olympique de Marseille em relação a ao mercado. Segundo soube a GOAL, irritado, o técnico já considera deixar o clube, ainda que a chance neste momento seja pequena.

Depois de garantir a classificação da equipe para a Champions League, Sampaoli deseja um time mais competitivo para deixar uma boa impressão na maior competição de clubes do mundo. O técnico argentino também está irritado com as baixas da equipe, que perdeu William Saliba, de volta ao Arsenal, e Boubacar Kamara, que se transferiu de forma gratuita para o Aston Villa.

O clube francês ainda não conseguiu reforços para preencher a saída desses dois atletas e vale ressaltar, aguardava a aprovação da UEFA e da Direção de Nacional de Controle de Gestão, que tutela as finanças dos clubes franceses para investir em contratações.

Sampaoli acompanha de perto esta situação e espera o mais rápido possível uma movimentação para que o Marseille possa ir ao mercado em busca de seus esperados reforços. Caso contrário, o técnico já avisou que pode deixar o clube.

Esta não é a primeira vez que o técnico passa por uma situação dessas. No Santos e especialmente no Atlético-MG, ele ficou conhecido por exigir muitos reforços e nunca dar-se por satisfeito. Quando dirigia o Galo, uma figurinha no whatsapp rivalizou com a imagem do técnico dizendo: "necesito 7 refuerzos más”.