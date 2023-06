Sampaio Corrêa x Londrina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Londrina se enfrentam na noite desta quarta-feira (7), a partir das 19h (de Brasília), em São Luís, no Maranhão, pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Em busca de uma reabilitação e da primeira vitória sob o comando de PC Gusmão, o Londrina enfrenta a pressão após três derrotas seguidas. No último confronto, que marcou a estreia do treinador, a equipe foi derrotada pelo Sport por 2 a 1. Com 10 pontos, o Tubarão está dois pontos do CRB, que abre a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa aparece no meio da tabela com 12 pontos. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Vila Nova por 3 a 0, após uma sequência de duas vitórias e um empate.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 11 jogos disputados, o Londrina soma cinco vitórias, contra três do Sampaio Corrêa, além de três empates. No último encontro válido pela Série B de 2022, o Sampaio venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Joécio, Gustavo Henrique e Vitinho; Jhony Douglas, Maurício e Eloir; Pimentinha, Vinícius Alves e Ytalo (Rafael Vila/Bill). Técnico: Márcio Fernandes.

Londrina: Lucas Frigeri; Léo Morais, Patrick, Gabriel e Nicolas; João Paulo, Natham, Higor Leite e Paulinho Moccelin; Caio Mancha e Vitor Feijão. Técnico: Edson Vieira.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Marcinho e Neto Paraíba, suspensos, além de Alyson, machucado, são desfalques.

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?