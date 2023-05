Sampaio Corrêa x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela sétima rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV e na internet

O ABC visita o Sampaio Corrêa na tarde deste sábado (20), a partir das 17h (de Brasília), no Castelão, em São Luis, pela sétima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Após ser derrotado por 2 a 0 pelo Guarani na última partida da Série B, o Sampaio Corrêa está em busca de recuperação para se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 16ª posição, com cinco pontos, mesma pontuação da Ponte Preta, que abre o Z-4.

"Jogo dentro de casa e temos que buscar os três pontos e temos que sair com o resultado positivo. A gente sabe da responsabilidade do jogo e, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo", afirmou Matheus Pivô.

Já o ABC, que foi derrotado pelo América-MG por 1 a 0 no placar agregado e perdeu o título do Potiguar, agora volta suas atenções para a disputa na Série B. Na lanterna do torneio, com apenas um ponto, acumula um empate e cinco derrotas.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Sampaio Corrêa soma nove vitórias, contra seis do ABC, além de sete empates. No mais recente confronto válido pela Copa do Nordeste de 2023, o ABC saiu vitorioso com um placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Gustavo Henrique, Gabriel Furtado, (c) Joécio; Ytalo, Luiz Otavio, Paraíba, Vitinho; Marcinho; Matheus Martins, Vinicius Rodrigues. Técnico: Márcio Fernandes.

ABC: Simão; Alemão, Habraão, Luiz Gustavo, Márcio Azevedo; Thallyson, Ramon Vinicius, Daniel; Fábio Costa, Felipe Garcia, Maycon Douglas. Técnico: Fernando Marchiori.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Pimentinha, Ytalo, Fábio Aguiar, Alyson e Pará estão fora.

ABC

Lesionados, Afonso, Matheus Anjos e Daniel Vançan são desfalques.

Quando é?