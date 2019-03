"Saímos melhores", diz Sarri sobre "caso Kepa" no Chelsea

Devido a atitude desportiva, o Chelsea resolveu multar o goleiro que ainda não participou do clássico contra o Tottenham por escolha de Sarri

Técnico do Chelsea, Maurizio Sarri ressaltou que o confronto público envolvendo o goleiro Kepa Arrizabalaga, na final da Copa da Liga Inglesa, contra o Manchester City, teria aproximado todos do clube. No início desta semana, Pedro disse à ESPN que o ato de Kepa em recusar ser substituído pelo treinador não causou nenhuma divisão no vestiário do clube, informação confirmada por Sarri, que insistiu que a equipe realmente emergiu mais forte após o episódio.



(Foto: Getty Images)

"Quando há uma situação difícil, acho que é muito difícil para todos. Mas também é uma grande oportunidade. Você tem que aproveitar essa oportunidade. Claro, foi uma experiência muito ruim, mas acho que podemos sair dessa situação melhor do que antes. Quando há uma experiência muito difícil, você pode sair sempre diferente do que antes: melhor ou pior. Acho que, dessa situação, saímos melhor”, disse

Questionado sobre como o ocorrido teria beneficiado a convivência entre comissão técnica e atletas dos Blues, Sarri respondeu: "Para os jogadores, acho que foi uma experiência útil para ficarem mais unidos. Também para mim, com minha equipe e jogadores. Somos mais compactos”.