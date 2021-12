Falta de confiança de Ronaldo e telefonemas ignorados por presidente: a saída de Mattos do Cruzeiro

Alexandre Mattos não será o diretor de futebol do Cruzeiro na próxima temporada. Depois de deixar tudo encaminhado para assinar até dezembro de 2023, o executivo recebeu uma ligação de Paulo André, que será braço-direito de Ronaldo Fenômeno na gestão do clube, nessa terça-feira (21) e ouviu que não assumirá o cargo na Toca da Raposa II.

A GOAL apurou bastidores da desistência dos mineiros em Mattos. Depois de receber o convite do presidente Sérgio Santos Rodrigues ainda em novembro deste ano, o dirigente tinha a sua volta encaminhada para o futebol mineiro. Sem contrato firmado, as partes tinham um acordo verbal.

Mesmo com tudo apalavrado, o responsável por conduzir a operação de compra do clube, o empresário Pedro Mesquita, líder da XP Investimentos, havia avisado Mattos sobre a possibilidade de desistência de um eventual investidor. Não à toa o contrato do dirigente, se firmado anteriormente, não teria multa rescisória.

Confiante com a chance de retorno à Toca da Raposa II, Alexandre Mattos não quis assinar o vínculo sem multa rescisória e preferiu aguardar a chegada de um investidor. No último sábado (18), Ronaldo assinou a compra do clube. Desde o anúncio da aquisição, o ex-jogador passou a dar as cartas nos bastidores.

Fenômeno avisou imediatamente ao presidente Sérgio Santos Rodrigues que teria Paulo André como homem forte do futebol — a ideia inicial do ex-jogador era contar com Andrés Sánchez no cargo, mas o ex-mandatário do Corinthians recusou o convite. Sem o seu predileto, apostou em um antigo companheiro de gramado para atuar ao seu lado na administração do Cruzeiro.

A primeira missão de Paulo André era comunicar Mattos sobre a decisão de Ronaldo. O ex-zagueiro foi o responsável por telefonar para o diretor de futebol e dizer que o seu cargo será ocupado por alguém que seja da confiança de Fenômeno. Ainda são analisados nomes no mercado da bola.

Depois do comunicado feito por Paulo André, Alexandre Mattos tentou contato com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que não o respondeu até a publicação deste texto. A ideia era entender o que mudou desde o acordo firmado em novembro até a chegada de Ronaldo Fenômeno como dono de 90% das ações do clube.

Em que pese não estar contratado, Alexandre Mattos foi responsável por uma reformulação do elenco cruzeirense no mercado da bola. O diretor de futebol fez uma série de contratações nos últimos dias. O clube anunciou as chegadas do goleiro Jailson, do lateral direito Pará e dos zagueiros Maicon e Sidnei. Além deles, outros nomes de destaque na Série B foram contratados, como o volante Pedro Castro e o centroavante Edu. Todas as contratações foram feitas pelo diretor de futebol, que ainda está nos Estados Unidos, onde residiria até janeiro de 2022. Ele alinhou negócios por telefone, mas não assinou os contratos por não ter vínculo empregatício na Toca da Raposa II.

Luxemburgo em xeque

Agora, a nova gestão do Cruzeiro procura um diretor de futebol para o cargo. Os nomes são mapeados no mercado da bola. Sem a permanência de Alexandre Mattos, outro nome não está garantido: Vanderlei Luxemburgo.

O técnico firmou a sua permanência com Sérgio Santos Rodrigues logo após a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas não é o predileto da gestão de Ronaldo Fenômeno. Ele ainda não foi comunicado sobre o seu desligamento, mas pode deixar o clube antes mesmo do início da temporada.

Fernando Diniz, hoje sem clube, é tratado como um dos prediletos da nova cúpula cruzeirense. O treinador, contudo, ainda não foi procurado para discutir uma possível mudança para a Toca da Raposa II em 2022.