São Paulo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o RB Bragantino nesta quarta-feira (8), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 na última rodada, o São Paulo busca emplacar o segundo triunfo consecutivo. No momento, ocupa o meio da tabela, com 42 pontos. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior deve manter Luciano no ataque no lugar de Lucas Moura, que segue se recuperando de lesão.

Do outro lado, o RB Bragantino depende apenas de si para conquistar o título do Brasileirão. Com um ponto a menos que o líder Botafogo, o Massa Bruta tem um confronto direto marcado para o próximo domingo (12) no Nabizão.

Mais artigos abaixo

Em 51 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 25 vitórias, contra 13 do RB Bragantino, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Nathan, Arboleda, Alan Franco, Welington; Michel Araújo, Pablo Maia; Alisson, James Rodriguez, Rodrigo Nestor; Erison. Técnico: Dorival Júnior.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Vitinho, Matheus Gonçalves e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

São Paulo

Lucas Moura e Rodrigo Nestor estão no departamento médico.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?