São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (2), no Morumbi; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quinta-feira (2), a partir das 20h (de Brasília), no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do SporTV 4K, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há dois jogos, com uma derrota e um empate, o São Paulo aparece no meio da tabela do Brasileirão, com 39 pontos e um aproveitamento de 43%.

Do outro lado, o Cruzeiro segue na briga para se afastar da zona de rebaixamento. Com 37 pontos, o time mineiro está a cinco do Goiás, que abre o Z-4.

Em 46 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 21 vitórias, contra 14 do Cruzeiro, além de 11 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, a Raposa venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Michel Araújo (Alisson), Rodrigo Nestor e James Rodríguez; Luciano e Erison (David). Técnico: Dorival Júnior.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Desfalques

São Paulo

Lucas Moura, machucado, e Rafinha, suspenso, estão fora.

Cruzeiro

Nikão, por questões contratuais, é desfalque.

Quando é?