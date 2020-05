Ronaldinho já tinha até número separado no Manchester United, mas frustrou os ingleses

Segundo Paul Scholes, lenda dos Red Devils, atletas do time deram pontapés no brasileiro...Pois queriam tê-lo como companheiro de equipe

Recém-coroado pentacampeão do mundo pela seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho era o homem do momento no mercado de transferências: todos queriam o "bruxo". Sir Alex Ferguson, que já desejava contar com o brasileiro faz tempo, finalmente acreditou que iria levá-lo para o United...E o viu assinar com o .

Os Red Devils contavam com cinco dos 23 atletas que compunham a seleção inglesa na de 2002, incluindo as estrelas David Beckham, Paul Scholes e Rio Ferdinand - recém-chegado do . Então, quando Ferguson anunciou que iria trazer o brasileiro, a expectativa foi imensa no vestiário: afinal de contas, o "English Team" havia sido eliminado devido à uma das bruxarias de Ronaldinho.

Você sabia? Em 2003, Ronaldinho por muito pouco não se tornou reforço do .



"Eu pensei que tínhamos fechado o contrato com Ronaldinho, quando eu voei para Paris pra falar com ele, as coisas haviam mudado." (+) pic.twitter.com/w9J1NzEvCM — Siga @CuriosidadesPRL (@Curiosidades_PL) March 29, 2018

"Eles estavam realmente perto de anunciá-lo." relembra Scholes, em entrevista concedida a BBC. "Ele até já tinha recebido um número de camisa. Aí, mudou de ideia e foi para o Barcelona. Sir Alex ficou chateado."

Mais times

Por mais que fique difícil imaginar Ronaldinho sem pensar no Barcelona, onde virou um ícone mundial, é tentador pensar no que teria acontecido se o brasileiro tivesse realmente ido para o Manchester United. Ficaria mais tempo em alto nível, sob o comando do treinador que muitos pensam que é o maior de todos os tempos? Ou não alcançaria o mesmo sucesso que o levou a dois prêmios de melhor do mundo?

Nunca saberemos a resposta. Mesmo assim, nenhuma das duas partes podem reclamar: durante os cinco anos que permaneceu no Barça, o craque venceu por duas vezes a e também conquistou a Liga dos Campeões em uma ocasião. Neste mesmo período, os Red Devils foram tricampeões da Premier League, venceram uma Champions e também levaram uma pra casa.

E se Ferguson ficou "chateado", o elenco do United, também: "Ele estava chegando do e todos esperávamos algo especial! Aí, ele assinou com o Barcelona e deixou todos tristes." declarou Scholes, que acabou tendo sua 'vingança': "Três dias depois, fomos jogar contra ele e todos o chutaram e deram pontapés! Queríamos ter jogado com ele."