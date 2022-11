Romário escreve texto de apoio a Neymar antes de estreia na Copa

'Baixinho' destacou a importância do grupo para incentivar o camisa 10 do Brasil na disputa do Mundial

Neymar é uma das principais referências e esperanças da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar. Apesar de muito criticado, quase sempre por posicionamentos e ações fora do campo de jogo, o camisa 10 chega em boa fase e com ótimo preparo físico para mais um Mundial.

O craque brasileiro recebeu uma carta aberta escrita por ninguém menos que Romário, artilheiro do Brasil na conquista do tetra, em 1994. O 'Baixinho' redigiu um recado, que foi publicado no The Player's Tribune e é cheio de conselhos para o atleta do PSG.

Escrito em tom bastante informal, o tetracampeão do mundo diz logo no começo que não quer ficar vomitando regras ao atual jogador e lembrou que antes da Copa que o consagraria, ele era bastante criticado.

"Eu, Romário, sei perfeitamente o que você está sentindo. Ah, claro, todo mundo gosta de dizer que o Baixinho é isso, que foi aquilo ou que eu sou o cara. Mas a verdade, parceiro, é que até 1993 tinha muita gente que falava mal pra c...... de mim. Não tô de caô, não. É sério!", escreveu o ex-jogador.

Romário prosseguiu e encorajou Neymar a ser ele mesmo, ainda que isso signifique mais críticas.

"[...] peixe, a primeira coisa que eu quero te falar é a seguinte: seja você mesmo. Vão te criticar de qualquer forma… Mas a imprensa, a torcida e até mesmo os adversários só admiram a gente quando sentem que há verdade nas nossas atitudes. E você sabe bem onde um jogador conquista isso, né? No campo", lembrou Romário.

Ao longo do texto, Romário passa a falar sobre a importância de todo o grupo que foi selecionado para disputar o Mundial e exaltou antigos companheiros como Taffarel, Dunga, Mazinho, Aldair, Leonardo e tantos outros.

"E todo mundo sabe que você quer fazer coisas grandes e que é decisivo dentro de campo. Ali, “naquele último terço”, como dizem os comentaristas que jamais pisaram num gramado com a torcida xingando nas arquibancadas, você sabe que é especial. Mas aqui tem um ponto que eu gostaria de reforçar. Mais do que ninguém, é impossível conquistar qualquer coisa sozinho. Eu sei que você sabe disso", redigiu o carioca, que prosseguiu na ideia e afirmou "ficou para sempre essa história de que 'o Romário ganhou a Copa de 94 sozinho'. Cara, isso é uma besteira. Não foi assim que aconteceu".

O goleador lembrou que gostaria de ter participado de mais copas do mundo, tendo jogado apenas uma, a que venceu.

"Neymar, eu não tive a chance de disputar muitas Copas do Mundo. Só Deus sabe o quanto eu gostaria de ter participado de 1998 e de 2002. Infelizmente, não aconteceu. E na única Copa que disputei como titular, tive de me entregar ao máximo, junto com meus companheiros, para que nós pudéssemos ganhar", relembrou.

A mensagem mais enfática que o artilheiro da Copa de 1994 deixou para Neymar pode ser resumido no seguinte trecho.

"Numa boa, faça a sua parte dentro de campo e tente esquecer o resto, todo esse barulho que vem de fora. É o que sempre falo: quem precisa ter boa imagem é aparelho de TV. Continue não dando importância para o que os outros vão comentar sobre você".