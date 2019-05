Rolinho em Neymar vira piada na Seleção: "Zoei mesmo", conta Gabriel Jesus

Atacante do Manchester City declarou que Weverton não teve má intenção no lance. "Ninguém gosta de tomar. É normal"

O rolinho que Weverton deu em Neymar durante treino na Granja Comary na última terça-feira (28) viralizou nas redes sociais e deu o que falar entre os próprios companheiros de seleção brasileira do jorgador. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, Gabriel Jesus revelou que ele não foi o único a zoar do atacante do depois do lance.

“Claro que sim, que todo mundo zoou. É normal. É o futebol. Todo mundo gosta de dar caneta. Ninguém gosta de tomar. É normal. Eu comentei com o Neymar, zoei mesmo. Acontece. Você imagina? Eu fico bravo para caramba quando tomo caneta. Todo mundo toma. Mas é o futebol. Se você toma caneta, precisa aceitar", afirmou o jogador do .

O lateral do sub-20 do aplicou um drible em cima de Neymar e, em seguida, sofreu uma falta puxado pela camiseta.

Jesus também comentou que a brincadeira de Weverton só aconteceu por Neymar estar bem fisicamente, apesar de ainda sentir dores no joelho esquerdo, mas teve lesão descartada após a realização de exames.

“Ele está bem. Não está 100%, mas está uns 90%. Ele está bem, para a nossa felicidade”, afirmou.

A seleção Brasileira fará um amistoso contra o em Brasília no dia 5 de junho e, em seguida, contra a Honduras, no dia 9, em Alegre. A primeira partida do pela está marcada para 14 de junho, no Morumbi, contra a .