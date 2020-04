Roger Guedes no São Paulo, Atlético-MG ou Corinthians: o que se sabe sobre a situação do atacante

Proibido de entrar na China, o atacante pode retornar ao futebol brasileiro em breve

Proibido de entrar na China por causa da pandemia de coronavírus Covid-19, o atacante Roger Guedes está alimentando esperanças de uma possível volta ao futebol brasileiro. Entre os times cotados como futuro do jogador de 23 anos estão três grandes: , e .

O atacante está no Shandong Luneng, da , desde 2018, quando foi vendido pelo , após um período de empréstimo no Atlético-MG. Na China, Roger Guedes fez apenas 35 jogos e marcou 15 vezes.

Apesar do alto valor do jogador - estimado em € 9 milhões (cerca de R$ 51 milhões) -, o nome do atacante é sempre muito especulado no mercado brasileiro e, com a crise do coronavírus, a volta ao futebol nacional pode estar cada vez mais próxima, com três times apontados como possível destino.

SÃO PAULO

Depois das especulações sobre a contratação do uruguaio Edinson cavani, Roger Guedes é outro nome ligado à uma transferência para o Tricolor, após a venda de Antony para o . De acordo com Ulisses Costa durante o programa Jogo Aberto, da Band, o clube paulista está em estágio inicial nas conversas para repatriar o atacante.

Em fevereiro de 2019 Roger Guedes já havia sido ligado ao São Paulo, mas os valores do jogador (incluindo passe e salário) assustaram a diretoria Tricolor que acabou desistindo de investir no atacante.

ATLÉTICO-MG

As especulações sobre a volta do jogador ao existem desde que ele deixou o clube em 2018. Já no início de fevereiro uma possível volta a Minas Gerais começou a ser noticiada, mas ficou congelada devido o fechamento da janela internacional.

O nome agrada ao técnico Jorge Sampaoli e o jogador admitia uma saída para seu ex-clube, dando ao Galo prioridade em caso de negociações na época. Para voltar ao time, o atacante aceitaria uma diminuição no salário, segundo o UOL.

CORINTHIANS

A diretoria do admitiu ter interesse em reforçar o ataque do time e enxerga Roger Guedes como um nome que se encaixaria perfeitamente, porém colocou os valores do jogador como "fora da realidade do clube".

O Corinthians já tentou a contratação do atacante antes, quando ele era pouco utilizado na China por conta do número excedente de estrangeiros, mas apesar da confiança de parte do alto escalão do clube, as negociações não avançaram.