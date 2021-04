Rodrygo e a 'fome de jogo' antes de Real Madrid x Barcelona

O brasileiro, voltando de lesão, pode completar 50 partidas pelos merengues diante do maior rival

El Clásico nunca é um jogo comum e, desta vez, para Rodrygo pode ser menos ainda. Recuperado de uma lesão, o brasileiro pode voltar a campo neste sábado (10) diante do Barcelona e, se o fizer, será sua 50a partida oficial pelo Real Madrid.

Aos 20 anos de idade, Rodrygo tem surpreendido no Real Madrid. O brasileiro já tem 2.281 minutos em campo com a camisa dos Blancos, um número ainda maior do que ele esperava inicialmente. Neste tempo, marcou oito gols e deu dez assistências, participando, em média, de um gol a cada 126,72 minutos.

Em sua carreira no Real, que inclui três partidas com dois gols pelo Castilla - equipe B dos merengues -, destacam-se algumas noites mágicas. Uma é o gol marcado logo em sua estreia, contra o Osasuna, em setembro de 2019. A outro, foi um hat-trick perfeito (um gol de perna direita, um de esquerda e um de cabeça) na Liga dos Campeões, tendo sido o mais jovem jogador da competição a alcançar o feito.

Rodrygo agora olha para Barcelona. Contra os culés, atuou duas vezes, dez minutos no empate por 0 a 0 na Liga 2019/20 e nove em outubro de 2020, na vitória por 3 a 1 , quando deu assistência para Modric fechar o placar. No segundo jogo de 2019-20, o brasileiro estava suspenso e não ficou à disposição de Zidane.

Ter sido relacionado para o confronto contra o time de Ronald Koeman é uma motivação especial para Rodrygo. Isso porque ele não entra em campo desde 7 de março, no clássico contra o Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, quando se lesionou.

Em dois meses o brasileiro conseguiu se recuperar, apesar da estimativa de melhora ter um mês a mais, e agora luta por uma vaga no time, enquanto o Real ainda tem chance de conquistar dois títulos na temporada - Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões. A Orelhuda seria uma conquista inédita ao garoto, que já tem uma Liga e uma Supertaça pelo time merengue.