Robert Renan ganha oportunidades, cresce no Corinthians e vê europeus interessados em sua contratação

Jovem zagueiro do Timão é visado por grandes clubes da Inglaterra e Rússia

Titular na vitória do Corinthians contra o Athletico, Robert Renan vem se mostrando um jogador com grande projeção para o futuro. Com apenas 18 anos, a dois dias de comemorar mais um aniversário, o zagueiro alvinegro já é observado por gigantes da Europa de perto.

Seguro e com boas atuações, o defensor vem sendo visado por clubes da Inglaterra e também do futebol russo. Chelsea, Arsenal e Zenit são os clubes que já conversaram com membros do staff de Robert Renan, a fim de entender valores e qual o plano de carreira do zagueiro, como soube a GOAL.

Dono de 55% do passe do jogador de 18 anos, o Corinthians não deve fazer jogo fácil caso pinte alguma proposta concreta. A multa rescisória de Robert Renan para clubes do exterior está na casa dos 50 milhões de euros (R$ 225 milhões).

Além de se destacar nas poucas oportunidades que teve jogando entre os profissionais do Timão, Robert também aproveita as chances que têm na seleção brasileira de base. Recentemente, foi autor do gol que deu a vitória ao time Sub-20 do Brasil contra o Uruguai em um torneio internacional.

Robert Renan soma sete jogos no time profissional do Corinthians. Em entrevista coletiva após a vitória contra o Athletico, Vítor Pereira revelou se “arrepender” de não conseguir dar mais oportunidades ao zagueiro, avaliado pelo treinador de ter qualidade para “equipes tops” de fora do país.