River Plate-URU x Peñarol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (7), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na internet

River Plate-URU e Peñarol se enfrentam na noite desta terça-feira (7), às 21h (de Brasília), no Uruguai, em duelo válido pela primeira fase da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Invicto no Campeonato Uruguaio com quatro vitórias e um empate nos primeiros cinco jogos disputados, o Penãrol volta as atenções para a estreia na Copa Sul-Americana, enquanto o River Plate-URU registra dois empates e dois triunfos nos últimos quatro jogos.

Prováveis escalações

River Plate-URU: Fabrizio Correa; Maxi Pereira, Gonzalo Viera, Horacio Salaberry, Facundo Kidd; Pablo Garcia, Joaquin Trasante, Ramiro Cristobal, Chori Castro; Pablo López, Hernán Rivero.

Peñarol: Thiago Cardozo; Matías Aguirregaray, Pablo López, Nahuel Herrera, Juan Ramos; Carlos Sánchez, Rodrigo Saraiva, Sergio Damian; Nicolás Rossi, Abel Hernández e Kevin Méndez.

Desfalques

River Plate

Peñarol

Quando é?