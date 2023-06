River Plate x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Tricolor pode confirmar a classificação às oitavas de final nesta quarta-feira (7), na Argentina; veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núnez, em Buenos Aires, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e as cidades mineiras de Juiz de Fora, Uberlândia, Ituiutaba, Uberaba e Araxá), na TV aberta, e do Paramount+, no streaming.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto com os comentários de Diego Ribas e Roger Flores. Já no Paramount+, João Guilherme estará ao lado do comentarista Jorge Nicola.

Depois da eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, o Fluminense venceu o RB Bragantino por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão e agora volta as atenções para a disputa da Libertadores. Líder do Grupo D, com nove pontos, a equipe pode garantir a classificação antecipada às oitavas de final com um empate.

Do outro lado, o River Plate, que vem de três empates consecutivos na temporada, chega pressionado em busca dos três pontos. No momento, está na lanterna do grupo com apenas quatro pontos, cinco a menos que o líder Fluminense.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Herrera, Mammana, Leandro González, Milton Casco; Aliendro, Jose Paradela, Nacho Fernández, Nico de la Cruz; Esequiel Barco, Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

River Plate

Salomon Rondon e Enzo Perez vão cumprir suspensão, enquanto Enzo Diaz está lesionado.

Fluminense

Keno segue como desfalque.

Quando é?