Após reunião, Rafinha rescinde com Olympiacos, da Grécia

Lateral de 35 anos deixou o time grego e agora vai analisar propostas

Cinco meses depois de deixar o Flamengo rumo ao Olympiacos, Rafinha dá adeus à Grêcia. O lateral se reuniu com a diretoria do time grego e optou por rescindir o contrato de forma amigável.

Aos 35 anos de idade, Rafinha assinou com o Olympiacos até junho de 2022 depois de receber uma proposta considerada por ele irrecusável. Recentemente, o clube grego contratou o francês Kenny Lala para a posição. Apesar da saída, a prioridade do lateral é seguir na Europa antes de pensar num retorno ao futebol brasileiro. No entanto, familiares fazem coro pelo retorno do jogador ao Brasil.

Olympiacos confirmou a saída de Rafinha. Lateral desembarca no Brasil nos próximos dias e vai analisar propostas https://t.co/8nP4P3BFan — Raisa Simplicio (@simpraisa) February 2, 2021

Alguns clubes do Brasil já sondaram a situação de Rafinha. Segundo apuração da Goal, o Atlético-MG foi um deles. O Flamengo, por sua vez, se mantém longe da situação. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, foi questionado sobre o assunto pelo jornal Lance e foi direto.

"Nós temos lateral" disse o VP, responsável direto pela contratação de Rafinha pelo Flamengo em 2019.

Campeão brasileiro e da Copa Libertadores, Rafinha teve curta mas marcante passagem pelo Flamengo. Ele se tornou rapidamente um dos líderes do elenco e sua saída foi bastante sentida no vestiário.