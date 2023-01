Retrô x Náutico ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Times entram em campo nesta quarta-feira (18), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Valendo a liderança, Retrô e Náutico se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), no Estádio do Arruda, às 20h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Pernambucano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Com um jogo a menos e na ponta da tabela com nove pontos, o Retrô busca manter o aproveitamento de 100% no Pernambucano. Até o momento, venceu o Belo Jardim, o Central e o Caruaru City, enquanto o Náutico, na vice-liderança, com sete pontos, vem de vitória sobre o Belo Jardim por 2 a 0 na última rodada.

Há um grande equilíbrio nos confrontos diretos. Em cinco jogos disputados, foram dua vitórias para cada lado, além de um empate. No último encontro, válido pela final do Pernambucano 2021, o Náutico venceu por 4 a 2 nos pênaltis.

Escalações

Escalação do provável do Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Denilson e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Júlio e Paul Villero.

Escalação do provável do Retrô: Jean; Pedro Costa, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Alencar, Ratinho e Radsley; William, Gustavo Ermel e Franklin Mascote.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Retrô

Sandoval, lateral-direito Israel Novaes e atacantes Renato Henrique e João Marcos, lesionados, estão fora.

Quando é?