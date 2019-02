“Resultado perigoso” - Valverde lamenta empate do Barcelona

O treinador viu méritos para a sua equipe vencer no jogo de ida da Champions League, e chamou a torcida para o duelo de volta

Embora tenha arriscado um total de 25 finalizações contra o Lyon, nesta terça-feira (19), o Barcelona não conseguiu estufar as redes dos adversários no duelo de ida das oitavas de final da Champions League.

A partida, realizada na França, marcou o maior número de finalizações desperdiçadas pela equipe de Messi e companhia nesta Champions: 12. Mesmo assim, o treinador do Barça preferiu exaltar a criação ofensiva de seus comandados.

“A respeito do jogo, foi muito bom”, afirmou. “Mas nós esperávamos mais do resultado. Mostramos méritos para ganhar, mas não deu”.

“Nós somos fortes em casa. Em todo o caso, precisamos admitir que 0 a 0 é um resultado perigoso. Vamos precisar que os nossos torcedores nos empurrem. Está tudo em aberto”, destacou, já pensando no duelo marcado para 13 de março.

Outros pontos da entrevista

Dificuldades para ganhar fora de casa

“Não sei o que aconteceu antes, mas não considero que seja muito fácil ganhar fora na Champions. As equipes são boas. Este time não perdeu nenhum jogo na Europa e teve grandes rivais”.

O que achou das 25 finalizações totais

“É uma estatística que diz um pouco do que nós criamos. No final, os disparos que você faz e as chegadas é o que valoriza. O que interessa é criar oportunidades”.