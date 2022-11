Renato Augusto, Paulinho, Gil e outros: Corinthians tem grande lista de contratos expirando em 2023

Timão deve focar em renovações durante a próxima temporada

O ano de 2023 do Corinthians será bastante movimentado nos bastidores. Isso porque o clube tem 16 jogadores do atual elenco com o contrato expirando até o final da temporada e, sendo assim, algumas renovações devem ser discutidas durante o último ano de mandato de gestão de Duilio Monteiro Alves.

Dos 16 atletas, a maioria tem contrato até o final do ano. Estes são os casos de Bruno Méndez, Cantillo, Carlos Miguel, Fábio Santos, Gil, Giuliano, Gustavo Mosquito, Júnior Moraes, Mateus Vital, Paulinho e Renato Augusto.

Além deles, duas importantes peças têm vínculos apenas até o meio do ano: Yuri Alberto, emprestado pelo Zenit até o dia 1º de julho, e Balbuena, cedido pelo Dínamo de Moscou, através da mecânica de empréstimos por conta da guerra na Ucrânia, até o dia 18 do mesmo mês. O Timão, vale lembrar, já tenta a aquisição do atacante.

O Timão ainda terá que resolver as situações de Xavier (contrato até o final de janeiro), Alan Gobetti (5 de junho) e Ruan Oliveira (até o final de junho). A tendência, porém, é de que o clube não renove o vínculo dos jogadores - veja a lista completa abaixo.

Ramiro e Maycon, que têm contrato com o clube do Parque São Jorge até o final deste ano, ainda vivem situações indefinidas. O Corinthians também terá o retorno de alguns atletas emprestados, como são os casos dos atacantes Jonathan Cafu e Matheus Davó e o meio-campista Luan.