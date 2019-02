Real Madrid: Oscar nele! pênalti sofrido por Casemiro gera memes

O lance foi revisado pelo VAR, que confirmou a decisão do árbitro e ajudou na vitória sobre o Levante

A vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Levante, neste domingo (24), foi construída por dois gols de pênalti – convertidos respectivamente por Benzema e Bale. Entretanto, o resultado também repercutiu muito por causa de um lance polêmico envolvendo o brasileiro Casemiro.

Quando o jogo estava empatado em 1 a 1, o meio-campista sofreu a penalidade polêmica. As imagens mostram que praticamente não houve contato no lance, em que Casemiro parece sentir uma dor preocupante antes de ter se levantado normalmente.

Ídolo do Atlético de Madrid, o ex-jogador português Paulo Futre não perdeu a oportunidade de alfinetar o Real: “Como 'pisciniro' número 1 que fui, posso dizer que Casemiro está ao nível de Michael Phelps!!! Tem o meu respeito", escreveu.

Como piscinero n°1 que fui, puedo decir que lo de Casemiro está en nivel Michael Phelps!! Mis respetos 🏊👌 — Paulo Futre (@PauloFutre) 24 de fevereiro de 2019

“No lance do Doukouré e do Casemiro, creio que se lhe tivesse acertado, teria saído de ambulância”, protestou o presidente do Levante. O pênalti marcado teve revisão do VAR, o que não mudou muita coisa. Nas redes sociais, não faltaram memes ironizando a jogada.

Qual a nota que o Casemiro merece pela atuação?



pic.twitter.com/izy4MCsV2f — Insta: @SofazeiroFC (@SofazeiroFC) 24 de fevereiro de 2019

Eu não sei direito o que passou pela cabeça do Casemiro. Acho que tá meio em cima da hora pra tentar uma indicação ao Oscar. — Bonsa (@brunobonsanti) 24 de fevereiro de 2019

Culés reclamando do pênalti no Casemiro... O juiz só quis copiar igual o que marcou esse aqui: pic.twitter.com/F0GDXqVt4b — M4DR1D M1L GR4U (@m4dridmilgrau) 24 de fevereiro de 2019

