Real Madrid: Mbappé descarta saída do PSG: "Sigo crendo neste projeto"

Atacante de 20 anos segue especulado no Santiago Bernabéu. Entretanto, não pretende trocar o Paris Saint-Germain pela equipe madridista

Kylian Mbappé quebrou seu silêncio após a eliminação do PSG da Liga dos Campeões diante do Manchester United. O atacante francês foi sincero ao 'Telefoot', em que mostrou sua decepção pela eliminação e enviou uma mensagem tranquilizadora para os fãs do time parisiense.

"Depois do que aconteceu, continuo acreditando neste projeto e tenho certeza de que faremos algo de bom para este clube", disse um Mbappé que tem sido vigoroso sobre seu futuro: "Eu continuarei ligado a este clube, com certeza".

O jogador francês também falou sobre a dolorosa eliminação na Liga dos Campeões: "Estou chocado, sem palavras, não consegui dormir, o estádio estava cheio, os torcedores fizeram o trabalho deles e nos apoiaram, a atmosfera estava maravilhosa ... Não queríamos estragar tudo Mas, no final, nós arruinamos isso, se tivermos sido eliminados, é porque é possível que não tenhamos feito a tarefa ", disse ele.