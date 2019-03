Real Madrid já questiona trabalho de Solari

SER aponta que a derrota para o Barcelona abalou o prestígio do treinador entre os dirigentes

A derrota do Real Madrid para o Barcelona por 3 a 0 e a eliminação da Copa do Rei, deixou Solari numa situação muito delicada entre os dirigentes, de acordo com a Cadena SER.

Segundo a publicação, entre os pricipais dirigentes cresce a sensação de que o técnico está estagnado na gestão da equipe. Comparado com Zidane, que usou 16 ou 17 jogadores e fez rotações de acordo com a partida e a competição, a sensação é de que Solari continua ancorado em um sistema e um onze imutável, independentemente das circunstâncias.

Além do mais, a insistência no sistema de 4-3-3, também incomoda os grandes nomes do Santiago Bernabéu.

Uma nova derrota para o Barcelona neste sábado (2) pelo Campeonato Espanhol pode decretar o futuro do treinador.