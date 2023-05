Real Madrid x Getafe ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

A partida será disputada neste sábado (13), no Estádio Santiago Bernabéu; veja como acompanhar na internet

Real Madrid e Getafe se enfrentam na tarde deste sábado (12), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será transmitido ao vivo do Star+, no streaming.

Depois do empate com o Manchester City por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal da Champions League, o Real Madrid volta a sua atenção para a LaLiga. No momento, a equipe aparece está na terceira posição, com 68 pontos.

Já o Getafe, lutando contra o rebaixamento, soma 34 pontos. Na última rodada, venceu o Celta de Vigo por 1 a 0 depois de quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos.

Em 35 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid mantém uma ampla vantagem. Foram 35 vitórias, contra seis do Getafe, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2022/23, os merengues venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Vazquez, Vallejo, Nacho, Odriozola; Arribas, Tchouameni, Ceballos; Asensio, Mariano, Hazard. Técnico: Carlo Ancelotti.

Getafe: Soria; Angileri, Dakonam, Mitrovic, Alvarez; Iglesias, Maksimovic, Algobia; Alena, Mayoral, Mata. Técnico: José Bordalás.

Desfalques

Real Madrid

Ferland Mendy, lesionado, e Dani Carvajal, suspenso, são desfalques

Getafe

Mauro Arambarri e Gonzalo Villar estão no departamento médico, enquanto Unal e Damian Suarez vão cumprir suspensão.

Quando é?