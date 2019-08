Real Madrid e o dilema com James: vender ao Atlético ou perder dinheiro e não reforçar rival?

Os merengues estão oferecendo o meia para outros times, para evitar a transferência ao rival

O que acontece com James Rodríguez? O colombiano pediu que o de Munique não exercesse a opção de compra e voltou para o . Porém, o técnico Zinedine Zidane não conta com ele para a temporada 2019/2020. No entanto, a melhor oferta que o Real recebeu para vender o jogador veio de um dos seus maiores rivais, o . Simeone estaria muito animado em poder contar com o colombiano. O site “Esto És Atleti” publicou ainda em maio que o time do Wanda Metropolitano teria já um acordo pelo meia, com valores em torno de 50 milhões de euros.

Diversas notícias afirmavam que o Real não se importaria em vender James aos colchoneros, mas não é bem assim. A realidade é que os merengues precisam de dinheiro em caixa para realizar outras transferências, mas o clube não quer ver seu jogador reforçar o rival. Assim, o time do Santiago Bernabéu busca outros times interessados no meia. Segundo a Goal apurou, e seriam dois desses times.

Deve-se incluir também o interesse do . Os italianos estão atrás do jogador há algum tempo, mas ainda não conseguiram atingir os valores pedidos pelo clube espanhol. O time de Carlo Ancelotti, com quem James trabalhou tanto no Real quanto no Bayern, insiste em contratá-lo por empréstimo, mas o Real precisa de dinheiro, o que o Atlético tem.

Para o Real seria muito ruim ficar sem James agora, depois de ter perdido Marcos Llorente e Mario Hermoso, ambos formados na sua base que foram comprados pelo Atlético. Mas é pouco provável que Zidane mude de ideia e considere utilizar o atleta. A diretoria do clube não entende o por que dessa decisão, pois o meia é jovem e tem talento o suficiente para estar no plantel madrileno. Enquanto isso o Atlético espera, convencido que em algum momento Florentino Pérez cederá. E Simeone está decidido a esperar o colombiano até o último momento.