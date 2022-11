Real Madrid x Celtic: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Merengues buscam confirmar a primeira posição do Grupo F da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já classificado às oitavas de final, o Real Madrid recebe o Celtic nesta quarta-feira (2), às 14h45 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela última rodada da fase de grupos da Champions League, buscando garantir o primeiro lugar do Grupo F. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na liderança do Grupo F, com 10 pontos, o Real Madrid venceu os três primeiros jogos (contra o Celtic, RB Leipzig e Shakhtar Donetsk), empatou no returno com o Donetsk, e perdeu para o Leipzig na última rodada.

Depois de empatar com o Girona em 1 a 1, o técnico Carlo Ancelotti pode mexer na equipe depois de nove jogos disputados no mês de outubro. Marco Asensio e Eden Hazard podem entrar entre os titulares, enquanto Aurelien Tchouameni pode retornar no meio-campo.

Já o Celtic, na lanterna com apenas dois pontos (dois empates e três derrotas), já entra em campo eliminado e apenas para cumprir tabela.

Prováveis escalações

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Mendy, Militao, Nacho, Vazquez; Kroos, Tchouameni, Camavinga; Hazard, Rodrygo, Asensio.

Escalação do provável CELTIC: Joe Hart; Ralston, Carter-Vickers, Moritz Jenz e Bernabei; O'Riley, Mooy e Hatate; James Forrest, Maeda e Giakoumakis.

Desfalques

Real Madrid

Karim Benzema, com fadiga muscular, segue como desfalque dos merengues.

Celtic

Callum McGregor, Carl Starfelt e Stephen Welsh, lesionados, seguem fora.

Quando é?

Getty

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 14h45 (de Brasília)

• Local: Santiago Bernabéu – Madrid, ESP

• Arbitragem: STÉPHANIE FRAPPART (árbitro), MIKAEL BERCHEBRU e BENJAMIN PAGES (assistentes), JOHAN HAMEL (quarto árbitro) e BENOIT MILLOT (AVAR)