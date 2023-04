Real Madrid x Celta de Vigo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela 30ª rodada; veja como acompanhar na internet

Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam na tarde deste sábado (22), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, a partir das 16h (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após garantir sua vaga na semifinal da Champions League ao eliminar o Chelsea, o Real Madrid volta a sua atenção para LaLiga. Atualmente, a equipe de Carlo Ancelotti ocupa a vice-liderança com 62 pontos, 11 a menos que o líder Barcelona. Rodrygo, autor dos dois gols contra o Chelsea, pode atuar pelo meio, enquanto Asensio deve cair pela direita e Vinicius Junior pela esquerda.

Já o Celta de Vigo, sem vencer há três jogos (com dois empates e uma derrota), aparece em 12º, com 36 pontos.

Em 130 jogos entre as equipes, o Real Madrid possui uma grande vantagem, tendo conquistado 75 vitórias, enquanto o Celta de Vigo obteve apenas 34 vitórias e houve ainda 21 empates. No mais recente encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2022/23, os merengues triunfaram com uma goleada de 4 a 1.

Escalações

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Nacho; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Asensio, Rodrygo, Vinícius Júnior.

Celta de Vigo: Villar; Vazquez, Aidoo, Nunez, Galan; Perez, Veiga, Beltran, De la Torre; Aspas, Paciencia.

Desfalques

Celta de Vigo

Diego Alves, com lesão no joelho, e Oscar Mingueza, com problema muscular, estão fora, assim como Hugo Mallo, expulso na derrota para o Mallorca por 1 a 0.

Real Madrid

Ferland Mendy e David Alaba são desfalques certos.

Quando é?