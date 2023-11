Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid recebe o Braga na tarde desta quarta-feira (8), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, na Espanha, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão da TNT Sports na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar sem gols com o Rayo Vallecano na última rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo C, com nove pontos. Nos primeiros três jogos, venceu o Union Berlin por 1 a 0, o Napoli por 3 a 2 e o Braga por 2 a 1.

O técnico Carlo Ancelotti trata como incerta a presença de Jude Bellingham no confronto, devido a uma luxação no ombro sofrida contra o Rayo Vallecano. No entanto, o jogador participou da última atividade da equipe e pode ser relacionado.

Do outro lado, o Braga, na terceira posição do grupo com três pontos, foi derrotado pelo Napoli e Real Madrid por 2 a 1, mas venceu o Union Berlin fora de casa por 3 a 2.

Prováveis escalações

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Joselu, Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Braga: Matheus; Mendes, Fonte, Niakate, Borja; Al-Musrati, Zalazar; Djaló, R. Horta, Bruma; Banza. Técnico: Artur Jorge.

Desfalques

Real Madrid

Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Éder Militão, Ferland Mendy e Aurélien Tchouaméni seguem no departamento médico.

Braga

Sem desfalques confirmados.

