Real Madrid avalia proposta por Robert Renan, ex-Corinthians

Zagueiro de 19 anos foi negociado com o Zenit em troca por Yuri Alberto e chama a atenção do clube merengue

O Real Madrid avalia a possibilidade de contar com mais um jovem brasileiro no elenco. A bola da vez é Robert Renan, zagueiro de 19 anos, ex-Corinthians e que pertence ao Zenit, da Rússia.

O clube merengue não formalizou qualquer tipo de proposta para levá-lo ao Santiago Bernabéu, mas observa o zagueiro canhoto desde a base do time do Parque São Jorge, como soube a GOAL. O Real Madrid estuda uma oferta para tirar o jogador da Rússia em julho.

Robert Renan recentemente trocou de empresário no mercado da bola — ele deixou de trabalhar com o agente Eduardo Bou Daye para se juntar à carteira de clientes da Elenko Sports, administrada por Fernando Garcia. O Real Madrid ainda não falou sobre valores de uma possível transferência com os novos agentes do zagueiro, mas demonstraram interesse em contratá-lo num futuro próximo.

Considerado um dos zagueiros mais promissores da geração, Robert Renan disputa o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, na Colômbia. O zagueiro é um dos titulares de Ramon Menezes na competição.

Negociado com o Zenit, da Rússia, Robert Renan tinha contrato com o Timão até 31 de dezembro de 2024. O zagueiro asssinou até 30 de junho de 2028 com o clube russo.