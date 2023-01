Negociado com o Zenit, Robert Renan tem novo agente no mercado

Ex-Corinthians, zagueiro de 19 anos trabalhava com Eduardo Bou Daye e passou a ser representado pela Elenko Sports, de Fernando Garcia, no mercado

Incluído na negociação de Yuri Alberto com o Zenit, da Rússia, o zagueiro Robert Renan, revelado pelas divisões de base do Corinthians, trocou de empresário no mercado da bola. O defensor deixou de trabalhar com o agente Eduardo Bou Daye e passou a ser representado pela Elenko Sports, de Fernando Garcia, como soube a GOAL.

A mudança de estafe ocorreu por desejo do próprio atleta — a decisão foi tomada no início de 2023. O antigo representante do jovem trabalhou até o fim do ano passado na captação de ofertas no exterior. Ele já havia recebido uma proposta do Watford, da Inglaterra, pelo garoto de 19 anos e aguardava uma oferta vinda da Atalanta, da Itália, conforme apurado pela GOAL.

O empresário Eduardo Bou Daye não esperava que Robert Renan tomasse a decisão de trocar de representante nesse momento. O garoto, no entanto, viu a troca como uma oportunidade melhor na carreira.

Os novos agentes do zagueiro trabalham com o zagueiro Nino, do Fluminense, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, o meio-campista Claudinho e o atacante Malcom, ambos do Zenit. O grupo ainda atua com o volante Rodrigo Dourado, ex-Internacional, o meio-campista Petros, que teve passagem bem-sucedida pelo Corinthians, e os atacantes Luciano e Pedrinho, hoje no São Paulo. A lista de clientes ainda tem outros vários nomes.

Considerado promissor, Robert Renan disputa o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, na Colômbica. O zagueiro é um dos titulares de Ramon Menezes na competição. Ele esteve em campo nos três primeiros jogos da equipe e completou os 270 minutos.

Negociado com o Zenit, da Rússia, Robert Renan tinha contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2024. O zagueiro asssinou até 30 de junho de 2028 com o clube russo. Ele 13 partidas apenas com os profissionais do Timão. Neste período, entrou em campo por 1.029 minutos e se responsabilizou por uma assistência.