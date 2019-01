Real Madrid agenda reunião para tratar da contratação de Éder Militão

Clube merengue quer garantir um 'pré-acordo' com o zagueiro do Porto, num negócio que seria válido apenas em junho

O Real Madrid solicitou uma reunião a ser feita até o fim desta semana na Espanha para avançar na contratação de Éder Militão, num negócio que seria válido apenas a partir de junho. O Blog Ora Bolas sabe que o clube merengue quer encontrar os representantes do zagueiro do Porto para encaminhar o quanto antes os detalhes de uma eventual transferência.

A ideia do Real de antecipar um "pré-acordo" é sobretudo uma forma de passar por cima da forte concorrência no mercado pelo ex-são-paulino, que, nos últimos dias, também entrou na mira de Liverpool e, principalmente, Manchester United.

Inicialmente, os merengueses planejavam contar com o defensor brasileiro no início deste ano, ainda em janeiro, mas os portugueses fecharam as portas para o negócio. O próprio jogador, aliás, também prefere esperar até o verão europeu para mudar de clube.

Aos 20 anos, Militão está avaliado pelos dragões em 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 214 milhões), que, vale ressaltar, é o valor da multa rescisória estipulada no contrato. Tem sido um dos principais destaques do time que está consolidado na busca pelo bicampeonato nacional. Ao todo, já fez 22 jogos oficiais e marcou dois gols com a camisa azul e branca.