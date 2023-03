Real Brasília x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (5), pela segunda rodada; veja como como acompanhar na internet

O Palmeiras visita o Real Brasília na tarde deste domingo (5), às 15h (de Brasília), no Defelê, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TV Real Brasília, no YouTube.

O Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro feminino com uma goleada aplicada sobre o Real Ariquemes por 9 a 0, enquanto o Real Brasília venceu o Kindermann por 2 a 1 fora de casa. Vale destacar que as equipes buscam o título inédito do torneio. Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Palmeiras feminino: Tapia; Bruna Calderan, Poliana, Sorriso, Katrine; Andressinha, Duda Santos, Camilinha; Amanda Gutierres, Bia Zaneratto e Laís Estevam. Técnica: Vanessa Fernanda.

Real Brasília feminino: Dida; Laine, Rafa Soares, Isabela Mello, Carol Gomes, Sassá, Karla Alves, Gaby Soares, Nenê, Dani Silva, Marcela Guedes. Técnico: Adilson Galdino.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Real Brasília

Sem desfalques confirmados.

Quando é?