Real Ariquemes x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela terceira rodada; veja como como acompanhar na TV

O Flamengo visita o Real Ariquemes na tarde deste domingo (12), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Aluizio Ferreira, em Porto Velho, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão feminino. A partida não terá transmissão em TV aberta ou fechada. Dessa forma, os torcedores poderão acompanhar ao vivo do YouTube do Real Ariquemes, no canal Real TV.

Depois de estrear com derrota para o Santos por 3 a 0, o Flamengo venceu o Avaí Kindermann por 3 a 0 na última rodada, e agora busca emplacar o segundo triunfo consecutivo, enquanto o Real Ariquemes busca a primeira vitória depois de duas derrotas (para o Palmeiras por 9 a 0, e para o Corinthians por 6 a 0).

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Real Ariquemes feminino: Letícia Rodrigues; Gabi Lira, Amanda, Jack, Laura Marin, Thaisa, Vick Moura, Graciela Martínez, Nayra Pimentinha, Geisi e Naiana. Técnico: Paulo Eduardo.

Flamengo feminino: Bárbara; Rayanne, Cida (Jucinara), Thais Regina e Monalisa; Kaylaine Jr., Thaisa, Darlene (Cris) e Duda (Tuca); Crivelari (Duda Rodrigues) e Sole Jaimes. Técnico: Luís Andrade.

Desfalques

Real Ariquemes

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?